Onderzoekers vinden ‘drie mogelijke graven’ in zoektocht naar Tanja Groen op Strabrechtse Heide

Dit is waarom mensen steeds in de gordijnen vliegen als het herinde­lings­spook weer opduikt

Op 1 januari jongstleden was het precies vijfentwintig jaar geleden dat er een einde kwam aan de zelfstandigheid van 12 van de 33 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Ook al was het verzet daartegen destijds groot, sindsdien is er nauwelijks meer een traan om gelaten. Is het een kwart eeuw later tijd voor een nieuwe herindelingsoperatie?

8 januari