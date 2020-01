Ongeluk op A67 bij Geldrop heeft file en vertraging als gevolg

Coalitie­par­tij­en CDA en DGG presente­ren Geldrops Hof­dael-huiskamer­plan

6 januari GELDROP - In een Centrum Hofdael met een veel grotere begane grond dan nu, zijn in een huiselijke, open ruimte de bibliotheek, een café en vergader- en overlegruimten met elkaar verbonden. In het midden zijn een grote en een kleine theaterzaal. Zo ongeveer zien coalitiepartijen DGG en CDA het nieuwe Hofdael.