Ongeluk op A67, file inmiddels opgelost

Eindelijk deal over Geldrops zwembad: opknap­beurt van 2 miljoen en gemeente schiet voor

GELDROP - Als de nazomer van 2023 een beetje een mooie is, kan het dan net vernieuwde buitenbad van de Smelen in Geldrop meteen volop gebruikt worden. En als het slecht weer is ligt er tegen die tijd ook een compleet vernieuwd binnenbad in een vernieuwd gebouw op de zwemmers te wachten.

23 november