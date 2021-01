Online kookles voor Geldropse kinderen; ‘leuk en vooral lekkere hamburger’

Het is de bedoeling dat kinderen uit de hele gemeente tijdens de lockdown gaan deelnemen aan de onlinekooklessen van kok Hassan Yahiaoui. Na de lockdown gaat Yaiaoui met de kinderen koken in Hofdael.

Quote Deze groep kinderen heeft wat contacten betreft een moeilijk tijd achter de rug Hassan Yahiaoui

Kinderen van 10 en 11 jaar kunnen via deze activiteit ervaren wat jongerenwerk te bieden heeft. ,,Juist met kinderen van deze leeftijd maken we graag kennis’’, vertelt Yahiaoui. ,,Voor ze naar de middelbare school gaan willen we een band met ze opbouwen en laten zien dat we hier leuke activiteiten organiseren. Zo kunnen we een brug slaan tussen de basisschool en het voorgezet onderwijs. Vooral dit jaar is dat belangrijk, deze groep kinderen heeft wat contacten betreft een moeilijk tijd achter de rug.’’

Om een start te maken met het project voor alle kinderen van 10 en 11 jaar van de gemeente heeft jongerenwerk contact gezocht met basisschool De Vlinder. ,,Nu hebben we dertien kinderen die deelnemen, we hopen dat we in de komende tijd driehonderd kinderen bereiken.’’

Lekker kneden

De ingrediënten hadden de deelnemende kinderen samen met een van hun ouders woensdagmiddag opgehaald, zodat ze de kok Hassan Yahiaoui en zijn eerste assistent Jordy Smulders (20) al hebben ontmoet. Niet alleen met de kinderen, ook met de ouders en de scholen willen de jongerenwerkers contact maken en houden. Met de moeder van een van de kinderen die niet op tijd online is, wordt dan ook even gebeld. Het internet van het gezin hapert.

,,Het gehakt wordt lekker met een beetje olie, zout, peper en paprikapoeder’’, leert Yahiaoui de kinderen terwijl hij de ingrediënten in een mengkom doet. ,,Nu lekker kneden en dan handen wassen.’’

Quote Na deze kooklessen kunnen ze gezonde maaltijden voor zichzelf klaarmaken Hassan Yahiaoui

Een uitgebreide hamburger maken was de tweede kookles die de kinderen kregen. Vorige week hebben ze pannenkoeken gebakken. ,,Stapsgewijs maken we het iedere week moeilijker’’, aldus Yahiaoui. ,,Na deze kooklessen kunnen ze gezonde maaltijden voor zichzelf klaarmaken.’’ Dat is een van de doelstellingen van het jongerenwerk, kinderen zelfredzaam maken. ,,Sommige ouders waren tijdens het ophalen van het gehakt en de eieren al zo enthousiast dat ze in kleinere groepjes ook willen gaan koken met de kinderen.’’

Bart Ketelaars, leerkracht van groep 8, is ook via de laptop aanwezig tussen de bakkende kinderen. ,, Aan dit soort activiteiten komen we niet toe. Het is weer eens wat anders voor de kinderen in de coronatijd.’’

Vooral ook lekker

De hamburger wordt voorzien van sla en tomaat en tot slot wordt die bedekt met een gebakken ei. De smullende kinderen op het beeldscherm doen vermoeden dat die hamburger vaker klaargemaakt gaat worden. ,,Heel leuk. En vooral ook lekker’’, antwoord Robin op de vraag wat hij van de kookles vond.

De hele kookles heeft ongeveer 20 minuten geduurd. ,,Met de voorbereiding is het hele team twee dagen bezig geweest’’, aldus Yahiaoui. Er wordt iedere donderdag om 16.30 uur online gekookt in het jongerencentrum. Opgeven kan via jongerenwerkgm@levgroep.nl.