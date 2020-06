Online-storing: Raadsvergadering Geldrop-Mierlo misschien ongeldig

Buurt in Geldrop boos over hardrij­ders: 'We zijn lang genoeg afge­scheept’

19:17 GELDROP - De bewoners van de Beneden Beekloop klagen al minstens twaalf jaar over een levensgevaarlijke verkeerssituatie. In al die jaren is er nooit budget bij de gemeente geweest om het probleem op te lossen. Vooral op het stuk vanaf de Nieuwendijk is de straat druk en rijdt het verkeer veel te hard terwijl het een dertigkilometerzone is.