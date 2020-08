Ontevredenheid onder Nuenense gemeenteambtenaren is hardnekkig

NUENEN - Ambtenaren in het gemeentehuis van Nuenen zijn gemiddeld minder tevreden over hun werk dan personeel van vergelijkbare gemeenten. Er is onderling wantrouwen, de samenwerking is niet goed en de werkdruk is hoog. Ook krijgt de samenwerking met de gemeenteraad wederom een slechte beoordeling.

In een enquête die de gemeente bijna een jaar geheim probeerde houden, krijgt de gemeente Nuenen van het personeel op ten minste 22 van 36 vergelijkbare punten een lagere beoordeling dan andere kleine gemeenten. Op zeven punten is de score significant lager. Op slechts twee van in totaal 64 vragen scoort de gemeente Nuenen als werkgever relevant hoger dan gemiddeld.

De vragenlijst werd ingevuld door vrijwel alle Nuenense gemeenteambtenaren: 86 personeelsleden werkten mee (bijna 94 procent van het totaal).

Roerige tijden

Vooral op vraag of ambtenaren zich veilig voelen om commentaar te geven op collega’s reageren de ondervraagden veel negatiever dan gemiddeld. Ook op werkdruk blijft de gemeente Nuenen slecht scoren. De medewerkers ervaren weinig hulp om het werk gedaan te krijgen. Ze klagen over de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en de kans om invloed op werkbeslissingen uit te oefenen.

Ook valt op dat de samenwerking met gemeenteraadsleden (weer) een slechte beoordeling krijgt. Ambtenaren reageren twijfelend op de vraag of ze zich veilig voelen in de samenwerking met de gemeenteraad.

Ambtenaren van de gemeente Nuenen hebben roerige tijden meegemaakt. Een paar jaar geleden was er rond de zogenoemde KAFI-affaire over vermeende fraude bij grondaankopen veel wantrouwen tussen raad, college en ambtelijke dienst. Het gemeentebestuur was niet altijd even stabiel en tot begin vorig jaar ging de gemeente gebukt onder de dreiging van een gedwongen herindeling met Eindhoven. Volgens de provincie was Nuenen niet in staat om op eigen benen te staan.

Op de vingers getikt

Twee jaar geleden constateerde de rekenkamercommissie op basis van een enquête die door veel minder ambtenaren was ingevuld, dat het vertrouwen nog niet volledig was hersteld. Ook toen waren er hardnekkige klachten over de werkdruk. In een krappe arbeidsmarkt heeft de gemeente extern personeel ingehuurd voor grotere projecten maar dat zorgt steevast voor gemor vanwege de hoge kosten.

Het medewerkersonderzoek is in het voorjaar van 2019 gehouden, net nadat de fusie met Eindhoven was afgeblazen. De gemeente Nuenen heeft tot deze week geprobeerd het rapport geheim te houden. Ook de gemeenteraad werd niet geïnformeerd.

Een officieel verzoek van deze krant om het rapport openbaar te maken wees het college van B&W vorig jaar af. Pas nadat het college vanwege een formeel bezwaar op de vingers was getikt en alle wettelijke beslistermijnen waren verstreken werd het besluit eind juli teruggedraaid. Achteraf keurt de nieuwe gemeentesecretaris Marike Arents alle geheimzinnigheid af, zei ze in een toelichting.

Zelfstandige toekomst

Het onderzoek maakt deel uit van de strategie van het gemeentebestuur om zelfstandig te kunnen blijven. De uitkomsten moeten Nuenen in staat stellen om te werken aan een herinrichting en versterking van het ambtelijk apparaat. De gemeente krijgt het advies om iets te doen aan de werkdruk, samenwerking en communicatie. Volgens de gemeentesecretaris zijn de eerste stappen gezet.

Ze benadrukt dat de enquête is gehouden kort nadat de zelfstandige toekomst van Nuenen was veiliggesteld. De onzekere en turbulente periode vooraf heeft vast invloed gehad op de resultaten, denkt ze.