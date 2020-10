Ontsnapte Guus uit Nuenen is na twee weken weer thuis

De ontsnapte hond Guus is weer thuis bij zijn baasjes. De hond uit Nuenen was twee weken lang vermist, nadat hij wegliep tijdens een wandeling. Maandag werd hij gevangen op het industrieterrein Ekkersrijt in Son

Tientallen mensen zochten sinds 7 oktober naar Guus. De hond ontsnapte na een wandeling op de Berg in Nuenen. Afgelopen woensdagavond werd hij nog gezien bij de N279 ter hoogte van Veghel. De weg werd afgezet om het dier te vangen, maar het dier was zijn zoekers te snel af en nam de benen. ,,Daarna is hij een paar dagen buiten beeld geweest”, vertelt Van der Poel. Zondag werd Guus in Eindhoven nog gesignaleerd, maandagochtend kreeg Dogsearch telefoontjes dat de kilometervreter op industrieterrein Ekkersrijt in Son rondliep.

Lees ook PREMIUM Grote zoekactie naar in Nuenen ontsnapte hond Guus, kilometervreter zit langs de N279

Met een vangnet

Op het snel afgesloten terrein van het bedrijf Lekkerland is Guus door familie van de eigenaar uiteindelijk gevangen. Het dier at braaf uit de hand maar kon pas met een vangnet echt opgepakt worden. Nu is de hond eindelijk weer veilig thuis. ,,Guus is moe maar voldaan”, zegt Susan van der Poel van Dogsearch Nederland. ,,Hij ligt thuis lekker te slapen. En wij hebben de familie een driepuntstuigje gestuurd plus een gps-tracker. Voor het geval dat ie nog eens de benen neemt want tsjonge, wat een hond is dit.”

Guus komt oorspronkelijk uit Portugal, maar is geen zwerfhond. Het dier groeide op bij een gezin. Zij stonden hem later af aan een asiel. Een echtpaar uit Nuenen ontfermde zich in september over de reu. Het dier was pas een waar weken in huis toen hij ontsnapte.