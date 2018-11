Ontwikkelaars Eeneind-West veroordeeld in renteconflict met gemeente Nuenen

Adjudant Narregat stapt op na commotie

28 november GERWEN - Adjudant Sander Blommaert van de nieuwe carnavalsprins in Gerwen (Narregat) is al na een paar dagen weer afgetreden. Carnavalsvereniging de Narre-Kappen heeft dat woensdag laten weten nadat ophef was ontstaan over zijn benoeming.