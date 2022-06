Ontwikkelaars en eigenaren aan banden: 27 panden in centrum Geldrop op beschermde lijst

Voor de panden is door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Daarmee wordt een eigenaar verplicht om met de gemeente te overleggen als hij ingrijpende (ver)bouwplannen heeft of als hij wil slopen. Panden of percelen waarvoor zo'n voorbereidingsbesluit geldt moeten bij voorgenomen verkoop ook eerst aan de gemeente aangeboden worden.

Hoge nieuwbouw moet voorkomen worden

Lijst komt in nieuw ‘Beeldboek’

Panden op de lijst van 27 zijn verder onder meer het woonhuis op de hoek Hofstraat - Horecaplein, het pand van de Brunawinkel en het rijtje tussen het Horecaplein en de Molenstraat (foto). In de gemeente Geldorp-Mierlo is een nieuw 'Beeldboek’ in de maak. Daarin komt ook een vernieuwde lijst met beeldbepalende panden. De panden die nu op de lijst van 27 zijn gezet, komen daar waarschijnlijk op. Vanaf dat moment -naar verwachting binnen een jaar- zijn ze definitief beschermd. Tot dan zorgt het voorbereidingsbesluit voor die bescherming.

Ook Bezorgershof nog een jaar ‘op slot’

Tegelijk met het besluit over de 27 panden, werd ook een besluit genomen over de Bezorgershof. Het binnenplein achter de Heuvel is een van de 40 plekken (met in totaal 800 woningen) waar de komende 9 jaar in Geldrop woningen gebouwd gaan worden. Daarom nam de Gemeenteraad er bijna een jaar geleden al een voorbereidingsbesluit over. Maar een definitief besluit over hóe dat woningbouwplan er daar uit moet gaan zien is nog niet genomen. Met een nieuw voorbereidingsbesluit heeft de gemeenteraad daar wat meer tijd voor.