‘Ook de kleine jongens in drugs verdienen straf’

De leiders van de bende zaten vorige week in het strafbankje en hoorden tot acht jaar cel eisen. Ze opereerden vanuit een tweedehandszaak in Helmond. De eigenaars, twee broers, en een zoon namen er bestellingen op van chemicaliën voor drugslabs of kant-en-klaar spul. In de rechtbank bleek dinsdag hoe dat verder in zijn werk ging. De koper kwam met een busje naar een afgesproken plek. Daar gaf hij de sleutels af, zag het ding wegrijden en kreeg het een halfuurtje later volgeladen weer terug.