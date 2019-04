Ook derde verdwenen paard Nuenen getraceerd, maar nog niet terug

Japanse duizend­knoop zorgt voor vertraging bij aanleg snelfiets­pad tussen Eindhoven en Helmond

9 april HELMOND/EINDHOVEN - De voltooiing van het snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven loopt mogelijk vertraging op door woekerend onkruid. Hierdoor is het niet zeker dat de route in 2020 klaar is. Dat meldt de provincie Noord-Brabant in antwoord op vragen van de PvdA Brabant.