Ook knallen met carbid mag niet met oud en nieuw in Geldrop-Mierlo

Samen apart in een Sinter­klaas­ho­tel kan best gezellig zijn

29 november MIERLO - Samen met het gezin van je zus of vrienden iets leuks doen rond de feestdagen. Het is allemaal lastig met de coronaregels. Met een Sinterklaasarrangement in een hotel, zoals HUP in Mierlo, blijkt het best gezellig te kunnen worden. Samen apart, dat dan wel.