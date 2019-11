Ook Mierlonaren kunnen voortaan op pad met AutoMaatje

MIERLO - Naar een afspraak in het ziekenhuis, de pedicure of op bezoek bij vrienden in Utrecht. Mierlonaren kunnen voortaan ook met AutoMaatje reizen. De vervoersdienst is nog op zoek naar chauffeurs en ‘matchmakers’.

AutoMaatje is eigenlijk niet helemaal nieuw voor Mierlo. Ruim een jaar geleden is de vervoersdienst gestart in de gemeente Geldrop-Mierlo. In Mierlo is daar weinig bekendheid aan gegeven omdat het dorp al een boodschappendienst had die min of meer dezelfde groep mensen bediende. Door het overlijden van kartrekker Adje de Putter in oktober is er echter een einde gekomen aan die Boodschappen- en Begeleidingsdienst.

,,We wilden haar niet in de wielen rijden en zijn onder de radar gebleven in Mierlo. Soms deden we wel ritten die Adje niet kon doen”, aldus Mieke Bogaert, coördinator ANWB AutoMaatje Geldrop-Mierlo. Nu is voor de vervoersdienst het moment aangebroken om folders te verspreiden in het dorp en vrijwilligers en deelnemers te werven.

Naar de kapper

AutoMaatje is bedacht door de ANWB en koppelt mensen die vervoer nodig hebben aan mensen die een auto hebben. Bogaert: ,,We kijken wat er mogelijk is in Mierlo. Als we nu een bulk deelnemers krijgen, kunnen we dat niet aan. We zoeken een basisclub van chauffeurs.” Die moeten in ieder geval een auto hebben en het leuk vinden om met dorpsgenoten op pad te gaan, naar bijvoorbeeld de huisarts, de kapper of familie. De gebruikers betalen een vergoeding van 30 cent per kilometer.

Er worden geen minimumeisen gesteld aan de inzetbaarheid van de chauffeurs. Iemand kan bijvoorbeeld een paar uur in de week of op een vaste dag willen rijden of een dag in de week van maart tot oktober. ,,We hebben veel gepensioneerden die zich aanmelden als chauffeur; als die in de winter een maand op vakantie gaan, houden we daar rekening mee.”

AutoMaatje rijdt al in diverse gemeenten in deze regio. In Geldrop heeft AutoMaatje in het eerste jaar van zijn bestaan 1500 ritten verzorgd. Er staan 280 gebruikers ingeschreven en er kan een beroep gedaan worden op 32 chauffeurs. Daarnaast zijn er de vrijwillige ‘matchmakers’ actief die bij de aanvragen die telefonische binnenkomen een chauffeur zoeken.

Informatiebijeenkomsten in De Vliegert