Ook Monkey Town in Mierlo sluit de deuren vanwege coronavirus

Eerder liet Monkey Town nog weten op aangepaste wijze, volgens de RIVM richtlijnen en die van de Rijksoverheid, open te blijven. Het lukt toch niet dat stand te houden. Vooral in verband met de, volgens de organisatie begrijpelijke, annuleringen van feestjes en de terugloop in bezoekers.

Maar ook de ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid en grote zorgen omtrent verdere ontwikkeling van het coronavirus’ heeft Monkey Town doen besluiten alsnog de deuren te sluiten. Voor hoe lang de indoor speeltuin dicht is, is nog niet bekend.

‘We hadden graag open gebleven voor onze gasten, immers is lekker onbezorgd spelen het leukste wat er is. Helaas gaat dat nu even niet. We hopen op jullie begrip en hopen dat we iedereen weer mogen verwelkomen na deze roerige periode.’