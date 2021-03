Ook politieke zorg over verpaupering Jozefplein na vertrek Aldi

GELDROP - Na het vertrek van de Aldi uit Braakhuizen-Zuid dreigt verdere leegstand en verpaupering van het Jozefplein. Dat is niet alleen de zorg van de wijkbewoners, maar ook van de Geldrop-Mierlose politiek. Die gaat er dus over praten hoe dat te voorkomen valt.

Nu -sinds vorige week- duidelijk is dat de Aldi in Geldrop naar winkelcentrum de Coevering verhuist, is ook duidelijk dat er iets moet gebeuren om een verdere verpaupering van het hart van de wijk Braakhuizen-Zuid te voorkomen. In de vergadering van de raadscommissie Ruimte maandagavond bleek dat de politiek het daar wel over eens is.

Buurt stuurde brandbrief naar de politiek

In de winkelstrip aan het Jozefplein zit nu naast de Aldi nog een bloemenzaak, maar de kans is groot dat die ook vertrekt als er verder geen winkels meer zijn. Daarbij staat de Jozefkerk tegenover de winkelstrip ook nog steeds leeg - nu al 12 jaar.

De situatie was voor een groep wijkbewoners reden een brandbrief te sturen naar de raadsleden en het college van B en W. In de brief wijzen ze op het grote belang van een buurtsuper voor de leefbaarheid in de wijk. Ze vragen het gemeentebestuur er alles aan te doen om te bereiken dat er opnieuw een supermarkt in de winkelstrip komt. Ook vragen ze of al meer bekend is over de toekomst van de kerk.

Achtste supermarkt

Als er opnieuw een supermarkt komt aan het Jozefplein in de winkelruimte van de huidige Aldi, zou dat de achtste in Geldrop zijn. Tot enkele maanden geleden mocht dat niet. Geldrop-Mierlo had in de supermarktvisie staan dat 7 het maximale aantal is voor Geldrop en 4 voor Mierlo. Maar al eerder werd duidelijk dat er voor dat beleidsplan geen raadsmeerderheid meer is. Of en wat voor supermarktvisie er dan wel moet komen is nog niet besproken.

Vandaar dat er veel onduidelijheid is in de wijk: mag er nu wel of niet een nieuwe super komen. Maandagavond zei wethouder Marc Jeucken (CDA), dat dat sowieso mag zolang de gemeenteraad het bestemmingsplan niet verandert. En dat lijkt de gemeenteraad niet van plan te zijn. De meeste partijen zeiden maandag ongerust te zijn over nog meer leegstand en verpaupering in de wijk. ,,En als je dat één wijk niet gunt dan is het Braakhuizen-Zuid wel", zei Miranda Verdouw van Samen.

Jozefkerk wacht op twee handtekeningen

Volgende maand komt er een openbare vergadering over de situatie aan het Jozefplein. Ook wijkbewoners kunnen daarbij inspreken. Over de Jozefkerk zei wethouder Jeucken dat het wachten is op de ondertekening van een akkoord tussen bouwer en huurder. De kerk is van het Geldropse bouwbedrijf Houta. Dat wil in de kerk zorgwoningen voor ouderen met dementie bouwen en enkele woningen voor jongeren die begeleiding nodig hebben. De Eindhovense zorginstelling Futuris wordt de huurder. Zodra die twee partijen de overenkomst hebben getekend, zal het college van B en W de bouwvergunning verstrekken.