Ook terminale mensen ontspannen de nacht in laten gaan, dat doet Marieke van der Burgt in Geldrop

„Voor veel van onze gasten kan de nacht beklemmend zijn, een gevoel van angst oproepen. In het donker kunnen mensen zich verward voelen, of ze kunnen niet slapen vanwege de pijn, machteloosheid, verdriet of zorgen’’, zegt Marieke van der Burgt (42) uit Mierlo. Zij is verpleegkundige in Het Baken, een kleinschalig hospice dat deel uitmaakt van verpleeghuis Berkenheuvel in Geldrop.