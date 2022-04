Ook zij dragen de samenleving: zeven inwoners Geldrop en Mierlo onderscheiden

De Geldropse oud-voorzitter Raad van Toezicht van woningbouwvereniging SWS Hein Crooijmans werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Crooijmans was als vrijwilliger op veel manieren actief in de ouderenzorg. Onder meer als bestuurslid bij het open bejaardenwerk in Geldrop-Mierlo. de stichting Seniorenbelangen en in cliëntenraden van de St. Anna Zorggroep. Hein Crooijmans is ook initiatiefnemer en projectleider van het seniorenproject ‘MijnHuisPast’. Daar kunnen ouderen aankloppen voor advies over het aanpassen van hun woning zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Verder was Crooijmans onder meer voorzitter van de afdeling Eindhoven van de KWF-kankerbestrijding. Hij regelde er ook de collecte. Van de Wmo-adviesraad in Geldrop-Mierlo was hij lid.

Al meer dan 25 jaar is Pauline van Dijk in Mierlo betrokken bij het binnenhalen van Sinterklaas. Ze is vrijwilliger en bestuurslid van het plaatselijke Sint-Nicolaas Comité. Maar dat is niet de enige reden waarom zij Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd. Bij de Mierlose Jazzdans Vereniging Sjiwa zit zij al 35 jaar in het bestuur en ze is lid van de cliëntenraad van Savant Zorg in Helmond. Daarbij zijn er inmiddels veel generaties Strabrecht College-leerlingen die haar zullen kennen. Sinds 2000 verzorgt ze daar de uitleen en inname van boeken, wijst ze computers toe, houdt orde, herstelt oude boeken en richt tentoonstellingen in.

Nog zo'n duizendpoot: Miranda Doensen uit Geldrop. Zij werd ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij De Doorzetters -de Geldropse zwemvereniging voor mensen met een beperking- hielp Miranda Doensen zwemmers: bij het vervoer, bij het aan- en uitkleden en bij het in- en uit het water gaan. Tot op de dag vandaag is ze vrijwilliger bij wijkvereniging Den Akert waar ze de tweewekelijkse kienavond voor senioren organiseert en bij zwemvereniging Thalassa. Bij het Gilde Sint Joris in Zesgehuchten is ze onder meer betrokken bij de boekenbeurs, de gildereis en de Sint Jorisdag. Zij coördineert de collectes en sinds 2008 beheert en poetst het gebouw en werkt achter de bar en in de keuken.

SlimWonenPlus en het Energieloket zijn lokale projecten die mensen adviseren over een duurzamer levensstijl. Jos Klomp, die Lid werd in de Orde van Oranje-Nassau is daar nauw bij betrokken. Hij maakte onder meer de website. Geldroppenaar Klomp is ook secretaris van het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo en voorzitter van de stichting Vrienden van zorgcentrum Josephinehof in Zesgehuchten. Daarbij zorgt en klust Klomp voor zijn twee bejaarde zussen. In het verleden (tussen 2006 en 2019) was hij adviseur bij de Stichting Opmaat (mensen helpen met het beheren van de financiën), secretaris van de Stichting Dorpsstraat 113 in Mierlo en vrijwilliger bij de lokale coöperatie Morgen Groene Energie. Daar ontwikkelde hij een praktisch digitaal loket, dat zich inmiddels heeft uitgebreid naar zeven gemeenten als Energiehuis Slim Wonen.

Zonder Aggie van Rooij zou Zesgehuchten vast net iets minder gezellig en sociaal zijn. Vanaf vandaag mag zij zich dan ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. In willekeurige volgorde verzorgde ze de adminstratie achter de disco-groep, was ze vrijwilliger bij de Stichting Sterrenslag en organiseert ze de maandelijkse middag voor senioren en alleenstaanden en het evenement Samen Eten voor senioren. Toen deze laatste activiteiten door corona niet doorgingen, onderhield zij contact met de deelnemers en verzorgde ze attenties voor hen. Aggie van Rooij doet haar vrijwilligerswerk bij de Stichting Plein 6G. In het verleden was ze ook nog spelleider bij de Scouting Don Bosco (Kabouters), vrijwilliger bij peuterspeelzaal De Driewieler en vrijwilliger bij de KBO.

Maar liefst 34 jaar is Charles van der Velde uit Mierlo al vrijwilliger bij het Eindhovense St. Catharinagilde. Hij organiseert er de jaarlijkse boekenbeurs en verzorgt het onderhoud van het kerkhof. Verder reed hij mensen met een beperking naar de eucharistievieringen. Als secretaris (1992-2004) van de Eindhovense Tandartsvereniging nam hij het initiatief voor een avond- en weekenddienstregeling van tandartsen. In de hospices St. Annaklooster en Verpleegtehuis Eikenburg in Eindhoven was Van der Velde vier jaar vrijwilliger. Hij maakte praatjes met de gasten, ging met hen naar buiten, bereidde maaltijden en hielp de verpleegkundigen. Charles van der Velde werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook Wim Weijmans werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er zullen weinig mensen zijn in Mierlo die hem niet kennen. Bijvoorbeeld omdat hij sinds 1978 al actief is bij carnavalsvereniging De Kersepit en vele jaren spreekstalmeester was. Hij was lid van de optochtcommissie en adviseert het bestuur. Verder was Weijmans onder meer fondsenwerver bij Mierlo's Amateur Toneel. Hij organiseerde daar jubileumvieringen en de theaterdag. En na premières organiseerde hij altijd een feest voor het hele dorp. In de tien jaar (1968-1978) dat Wim Weijmans voorzitter was van de Mierlose wielersportvereniging De Kersenlanders werden er grote amateurwedstrijden georganiseerd waarbij ook Nederlandse professionals winnaar werden.