Op de set bij Brammetje! in Nuenen: ‘Superblij met de medewerking van de acteurs’

NUENEN - Het is druk in het park. Wandelaars likken aan het laatste ijsje van het seizoen. Jonge gezinnen zijn op stap met de kinderwagen. En er worden ook veel honden uitgelaten. Maar die spelen allemaal geen rol in ‘Brammetje!’, de komische serie van Bas Schuts. Behalve dan de hond Maurice, maar juist die is zoek in de aflevering die inmiddels is opgenomen.

Het park is deze zaterdagmiddag het decor voor een scène met een BN’er, een bekende Nuenenaar. Oma Tilly vraagt centrummanager Henry van Vlerken wel tien keer of hij Maurice heeft gezien. Zo vaak moet de scène namelijk worden over gedaan. En tien keer wordt ze zo blij van zijn antwoord dat ze hem met drie klapzoenen bedankt. Dat zijn er dus dertig.

Nuenen doet mee

,,Ik vind het leuk om Nuenen te laten zien”, zegt Schuts tussen opnames door. ,,Cafeetjes, restaurants, winkels en buitenlocaties. En om Nuenenaren mee te laten doen in een gastrol. Dat schept een band met de kijker. Ik kreeg er veel leuke reacties op bij de eerste serie.” De eerste reeks van ‘Brammetje!’ bestond uit zes afleveringen. De comedy werd zeer gewaardeerd en het maken ervan is zo goed bevallen dat er een tweede reeks kwam.

Schuts speelt zelf zeer verdienstelijk Brammetje maar als filmer is hij pas echt in zijn element. Hij heeft er zelfs zijn beroep van gemaakt. Maar om Brammetje te maken had hij wel sponsoren nodig. ,,De serie is low budget. Ik krijg donaties en spullen. ‘Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door…’ staat dan in de aftiteling.”

Johan Vlemmix

In Het klooster zijn een klein publiek al de eerste twee hilarische afleveringen vertoond. Hierin het verrassende optreden van Johan Vlemmix. De opnames stokten daarna omdat Schuts geen binnenlocatie meer tot zijn beschikking had. ,,Die heb ik nog steeds niet. Het gaat om de twee laatste afleveringen en de kerstspecial. Het lastige is dat ik die plek een paar weken nodig heb. Ik moet ook rekening houden met de planning van de acteurs. Ik ben superblij met hun medewerking, ze maken zoveel tijd vrij voor de opnames. Het is al de 53e draaidag van de tweede reeks.”

Quote Figureren is vooral wachten, wachten, wachten Bas Schuts

In de scène die daarna wordt opgenomen plakt Tilly de poster op een boom. Met verdrietige blik kijkt ze naar de honden die toevallig komen langswandelen. Nou..., toevallig. Ondergetekende stond al even met de opgetrommelde honden te wachten. Om precies te zijn, al tien keer dezelfde scene lang. Op het teken van regisseur/cameraman Schuts wandelen langs de aangegeven route. En dan weer terug om de scene nog een keer te doen. En nog een keer. De honden wandelen iedere keer gedwee mee, maar alle luchtjes kennen ze zo onderhand wel.

En nóg een keer

,,Ja, het is veel wachten, hè. Figureren is vooral wachten, wachten, wachten. Als de scène is opgenomen, deze nog een keer doen, met net zoveel inzet en net zoveel enthousiasme, alsof het de eerste is. En als ik niet tevreden ben, nog een keer”, grijnst Schuts. ,,En nóg een keer.”

Seizoen 2 van Brammetje gaat vrijdag 21 oktober om 21.00 uur in première bij Lokale Omroep Nuenen. info over meer uitzendmomenten en over online via 84svideoproducties.nl.