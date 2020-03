Op de versiertoer in De Paardestal in Geldrop

Interactief leermateriaal

De werkgroep Expositie bestaat uit negen vrijwilligers en is eind november met de voorbereidingen begonnen. Al meer dan 30 jaar richtten ze jaartentoonstellingen in. „Langzamerhand zijn we met de tijd meegegaan,” vertelt Michels. „Geen lappen tekst meer, maar puzzels, spelletjes en interactief leermateriaal.”

Burlen is te beluisteren

Met ieder dier is hij twee dagen bezig. Andere dieren zijn nauwkeurig nagemaakt met andere materialen. Zo is de pauw van papier-maché en echte pauwenveren. Het opgezette edelhert heeft de werkgroep mogen lenen. Hoe het burlt, het geluid dat hij voortbrengt om vrouwtjes te lokken, is te beluisteren in de twintig minuten durende documentaire die in het koetshuis wordt vertoond over de pogingen van dieren om aan de man of vrouw te komen.