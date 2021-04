Op Koningsdag is het muisstil in de Nuenense Jacob Catsstraat. Totdat...

‘’t Is hier doodstil hé” merkt een deelnemer aan de Jacob Catsstraatbingo glimlachend op. Het klopt en het contrast met de rest van de wijken waar in Nuenen een oranje feestje wordt gevierd valt op. Je hoort alleen geklapper van de vele vlaggetjes die de straat een feestelijke aanblik geven. Tussendoor klinkt het ,,50, 17, 18, 34” van de spelleidster tot het triomfantelijke ,,bingo!’’ klinkt van een van de spelers. Dan wandelt organisator Heleen van der Horst met een bolderkar vol prijsjes naar de gelukkige winnaar die er eentje mag uitkiezen.

Het is, net als vorig jaar, lekker druk in de straat. Toen werd de bingo op de valreep maar met veel succes nog snel georganiseerd. Ook dit jaar zitten de opritten vol met gezinnen. Ieder in hun eigen bubbel, met hapjes en drankjes en steeds meer prijsjes op schoot. Van der Horst: ,,We hadden niet gedacht dat we de bingo nog een keer zouden organiseren.”

Optocht door de wijk

Op andere plekken klinkt dus meer geluid. Dat begint al vroeg in de Panakkers waar een trompettist met het solo gespeelde Spaanse gitaren de Koningsdag opent. Vanaf de Sophiastraat trekt daarna een optocht door de wijk van kinderen op met vlaggetjes en ballonnen versierde stepjes en fietsen. Voorop gaat een bolderkar met doosjes met tompouces die alle 70-plusser thuis krijgen uitgedeeld. Later in de middag is er voor de kinderen een spannende speurtocht die ze door de hele wijk stuurt.

Spijker

Veel wijken laten eenzelfde beeld zien. Versierde fietsjes in een optocht of in een racewedstrijd waarbij niemand weet hoeveel rondjes er moeten worden gereden. Veel vooral oer-Hollandse spelletjes als ezeltje-prik, spijkerpoepen, blik en waterballonnen gooien, afgewisseld met kleedjes waarop allerlei spulletjes liggen die voor een prikkie te koop zijn.

Ook op de Herikhof is dat het beeld. Monique Woortman: ,,Ik las over de oproep en heb het bestuur van onze buurtvereniging aangeboden dit te organiseren. Dat was prima natuurlijk. Via de buurtapp was het makkelijk contact leggen om te vragen wie wilde meehelpen. We hebben spelletjes bedacht, om extra tafeltjes gevraagd, dat soort zaken.” Het pleintje midden in de wijk is afgezet, daar staan spelletjes rondom opgesteld en liggen kleedjes waar vooral boventallige gezelschapsspelletjes en kinderboeken worden verkocht. ,,Heel fijn dat het Oranje Comité dit op poten heeft gezet en zaken faciliteerde zoals het regelen dat het pleintje mocht worden afgezet.”

De dag heeft zelfs een educatief tintje. Beide zoontjes van Monique (6 en 4) hebben vijf euro gekregen om vandaag te besteden. Ze mogen zelf bepalen waaraan, bedenken hoeveel iets waard is en ze mogen zelf betalen. Zo leren ze al een beetje rekenen en met geld om gaan. Het levert een schattig beeld op als de oudste terug komt naar het familiekleedje. ,,Voor maar 10 cent mama, twee koekjes”, zegt hij blij. En hij geeft er eentje aan zijn kleine broertje en de andere aan zijn papa.