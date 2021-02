Op speurtocht door Mierlo met gymnastiekvereniging Uno-Animo: ‘Carnaval 2021 wordt een sportief feestje’

Feesten kun je overal

,,Ga met Uno-Animo op speurtocht door Mierlo, zorg dat je bingo hebt en maak kans op leuke prijzen”, vertelt Petra Font Freide (39) namens de vereniging. ,,Het carnavalsfeest wordt zeker gemist, maar we hopen dat we veel mensen zo toch een beetje in de feeststemming kunnen brengen. We maken van carnaval 2021 een sportief feestje, want vergeet niet, feesten kun je overal.”

Quote Dit jaar geen geklauter in een superman­pak of radslagen in een clownspak. Heel jammer! Petra Font Freide, Uno-Animo

In de week voor carnaval komen de leden van de sportclub normaliter verkleed in carnavalstenue gymmen. ,,Helaas valt deze traditie in het water. Dit jaar geen geklauter in een supermanpak of radslagen in een clownspak. Heel jammer! En omdat we als vereniging toch binding willen houden met onze leden, en ook de mensen in Mierlo een hart onder de riem willen steken in deze tijd, zijn we gaan brainstormen over een nieuwe activiteit.”

Speurtocht met bingo gecombineerd

De bestuurs- en commissieleden staken de koppen bij elkaar en kwamen – naast een quizavond voor hun vrijwilligers - op het idee om een speurtocht of een bingo te organiseren. Niet alleen voor leden, maar voor iedereen in Mierlo. ,,Uiteindelijk hebben we de speurtocht met de bingo gecombineerd. Vanaf zaterdag 13 februari kun je op pad gaan, met een door ons ontworpen bingokaart.” Deze is te downloaden via www.uno-animo.nl.

Quote Mocht je in de carnavals­stem­ming zijn, doe dan gerust in carnavals­kle­ding mee. Leuk als je die foto’s deelt Petra Font Freide, Uno-Animo

De bingokaart heeft 25 vakjes. Ieder vakje staat voor een opdracht en die opdrachten hangen voor het raam bij mensen in Mierlo. ,,Elke opdracht is tweemaal terug te vinden in ons dorp, dus extra kans om je kaart snel vol te krijgen.” De sportieve opdrachten die de vereniging verzonnen heeft, zijn op drie verschillende niveaus. ,,Zodat iedereen, jong en oud, mee kan doen. Je mag zelf kiezen welk niveau je uitvoert. Mocht je in de carnavalsstemming zijn, doe dan gerust in carnavalskleding mee. Leuk als je die foto’s deelt!”

Tips

Om een prijs te winnen moet je alle opdrachten uitvoeren, oftewel een volle bingokaart kunnen overhandigen aan de jury. ,,Dit doe je door van elke uitgevoerde taak een foto of een kort filmpje te maken. Het ‘bewijs’ stuur je door naar speurtocht@uno-animo.nl.”

De bestuursleden geven komende week regelmatig wat tips weg. ,,Houd daarvoor onze Facebookpagina in de gaten! En neem in ieder geval twee flesjes water mee, een balletje, een springtouw en een ballon”, verklapt Font Friede.

Van zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari kun je meedoen aan de speurtocht.