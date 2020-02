Openbaar laadstation voor e-trucks niet in Nuenen, mogelijk toch in Geldrop

Stoepbor­den geplaatst in buurt vakantie­park Mierlo in zaak dode Eindhoven­se vrouw

9:35 MIERLO - In de buurt van Bospark ‘t Wolfsven aan de Patrijslaan in Mierlo zijn woensdag twee stoepborden geplaatst met een extra getuigenoproep in de zaak rond een 48-jarige Eindhovense vrouw die op 14 februari dood werd gevonden in een chalet op het vakantiepark. Een bord staat bij de bushalte bij het park, het andere bord is bij een nabijgelegen tankstation gezet.