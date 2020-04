Opknapbeurt Kasteel Geldrop met jaar vervroegd

GELDROP - Nu Kasteel Geldrop vanwege de coronacrisis gesloten is voor bezoek, evenementen, vergaderingen en bruiloften, is de opknapbeurt een jaar vervroegd. Directeur Bart Klomp (54) verklaart de vervroegde renovatie van ‘zijn’ Kasteel Geldrop simpel: ,,We maken van de nood een deugd.”,.

,,Het geld voor de opknapbeurt hadden we min of meer klaar liggen omdat er volgend jaar geschilderd moest worden.” Om te voorkomen dat het kasteel in verval raakt, moet het schilderwerk iedere 6 tot 7 jaar bijgehouden worden en in 2021 was het 7 jaar geleden. ,,Onze huisschilder bleek tijd te hebben en die kans hebben we aangegrepen. Zo helpen we het bedrijfsleven ook een handje.” Ad van Gerven (70) voert de schilderwerkzaamheden uit, samen met zijn compagnon Hans Verhees. ,,Er werden klussen afgezegd die binnenshuis moesten plaatsvinden. Dit werk kwam als geroepen.” Dat er geen huwelijken plaatsvinden, is een bijkomend voordeel. ,,De hoogwerker moesten we uit het zicht zetten bij een trouwerij. Dat hoeft nu niet.”

De Kasteelhoeve had ook een verfje nodig, dat is al gebeurd. ,,De exploitant heeft er geen hinder meer van zodra de horeca weer open kan”, vindt Klomp. Om de exploitant niet in de problemen te brengen, heeft Het Kasteel de huur van de Kasteelhoeve opgeschort. Klomp verwacht dat die opgeschorte huur wordt ingehaald. ,,De meeste bruiloften zijn uitgesteld tot september en zal er extra drukte zijn op de Kasteelhoeve.”

Ook in het Kasteel zijn er in september en oktober meer bruiloften dan anders en de verwachting is dat het Kasteel dus niet in financiële moeilijkheden komt. ,,Het is pech dat de evenementen niet doorgaan.” Zo werd de kunstfair afgelast, evenals het wijnfestival. ,,De Landgoeddag op 1 juni gaat niet door, dat is een te groot risico.”

Geen geldnood

Klomp hoopt dat het Kommusfestival op 1 juli wel doorgang kan vinden, evenals de Indische markt in augustus. ,,Maar als die evenementen niet plaats kunnen vinden, komen we niet in geldnood. We krijgen subsidie van het rijk en van de gemeente en de salarissen van de medewerkers krijgen we van de overheid zolang de crisis aanhoudt.”