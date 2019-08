Opnamen in Nuenen voor korte film over Vincent van Gogh

Van Gogh Brabant heeft opdracht gegeven voor de productie. De film Becoming Vincent gaat over het leven en werk van Vincent van Gogh en is voor toeristen in Nuenen een introductie voor hun bezoek.

De film zal in Nuenen te zien zijn als de uitbreiding van het Vincentre is afgerond. De aanbouw bij het voormalig gemeentehuis zit nog in de ontwerpfase. Ook in het Vincent van Gogh Huis in Zundert en in de Van Gogh Kerk in Etten-Leur zal de film vertoond gaan worden.