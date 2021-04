Opnieuw dreigt Strandbad Nuenen niet open te gaan, want er is (nog) niemand die de plas wil uitbaten

INGEZONDEN OPINIE Vertrouwen in werkzoeken­de heeft een positief effect op doorstro­ming naar nieuw werk

2 april GELDROP-MIERLO - Het verliezen van je baan werpt je in een gat, waar je moeilijk uit komt. Daar is hulp bij nodig en gelukkig val je in ons land in het sociaal vangnet van de overheid. Die zorgt dat je inkomen niet compleet wegvalt. Maar ook het zelfvertrouwen krijgt een knauw en sociale contacten staan op een laag pitje.