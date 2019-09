Opnieuw uitstel grote zaal Hofdael Geldrop; bestuur stapt op

GELDROP - De Geldrop-Mierlose politiek wil nog geen extra geld in Centrum Hofdael steken. Eerst moet er nog een breed overleg komen over een andere manier van exploiteren. Voor het Hofdael-bestuur is de maat vol. Per 1 januari stapt het op.

Voordat de gemeente 350.000 euro een nieuwe zaal steekt en voordat er de komende drie jaar gemiddeld een ton euro extra naar de exploitatie van het sociaal-cultureel centrum gaat, moet er een pas op de plaats gemaakt worden. Er moet een thema-avond belegd worden waarbij alles en iedereen met betrokkenheid en ideeën van gedachten moet kunnen wisselen over de toekomst van Hofdael. Over het bestaansrecht, over de doelen en over of die exploitatie niet tóch beter kan.

Vraagtekens

Dat vindt de coalitie in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad. In een commissievergadering over de toekomst van het noodlijdende centrum Hofdael bleek dinsdagavond dat er te weinig steun was voor het voorstel van cultuurwethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks). Hij wil wél -ondanks de nodige vraagtekens bij het toekomstplan van het bestuur van Hofdael- nu de gemeenteportemonnee trekken. Omdat Hofdael zonder nieuwe zaal en zonder extra exploitatiesubsidie gewoon failliet is en op slot kan.

Conclusie

Toen de coalitiepartijen -inclusief zijn eigen GroenLinks- niet mee gingen in het spoor van de wethouder, trok het Hofdael-bestuur op de publieke tribune zijn conclusie. In een reactie achteraf zei bestuursvoorzitter Paul Bierman dat het signaal helder was: ,,Dat we zouden opstappen bij nieuw uitstel was bekend bij de raadsleden. Kennelijk nemen ze dat op de koop toe". Dat het -als het aan de coalitiepartijen ligt- slechts om een uitstel van 4 weken gaat, maakt niet uit. ,,Dit is de zoveelste keer. En de reden waarom is onzin. Dit is gewoon prietpraat. Dat het anders en goedkoper kan, leeft alleen in de hoofden van deze heren.” Het stichtingsbestuur treedt af per 1 januari ‘omdat het de boel netjes wil achterlaten’. In 2016 is het beheer van Hofdael door de gemeente overgedragen aan de stichting.

Externe deskundige

Ook cultuurwethouder Van Otterdijk gelooft niet erg in het plan van de coalitie. ,,Hoe kan je nou op één avond met allerlei partijen en mensen een beter plan voor Hofdael op tafel krijgen? Het was veel beter om nu tempo te maken met die nieuwe zaal, die iedereen noodzakelijk vindt. En natuurlijk moeten we ondertussen onderzoek doen naar een beter beheer- en exploitatieplan". Van Otterdijk was al van plan om daarvoor een externe deskundige in te huren.

Quote Meepraten heeft totaal geen zin. De coalitie heeft alles weer dichtgetim­merd Thomas Schouten, VVD

De wethouder zal wel aanschuiven bij de thema-avond over Hofdael die de coalitie binnen enkele weken wil beleggen. Dat doet het Hofdael-bestuur in ieder geval niet. ,,Daar hebben we nu geen tijd voor”, aldus Bierman. De aanwezigheid van oppositiepartij VVD bij de thema-avond lijkt ook onwaarschijnlijk. Die partij verliet gisteren tijdens de vergadering al de Hofdaelzaal (waar de gemeenteraad altijd vergadert). ,,Omdat meepraten totaal geen zin heeft", verklaarde fractielid Thomas Schouten. ,,De coalitie heeft alles weer dichtgetimmerd".