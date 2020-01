Oppositie Geldrop-Mierlo heeft weinig vertrouwen in Hofdaelonderzoek

GELDROP-MIERLO - De Geldrop-Mierlose oppositie heeft er weinig vertrouwen in dat een jaar denken over een nieuw Hofdael een cultureel centrum zal opleveren dat meer ‘bruist’ en minder kost.

Het ziet er naar uit dat cultuurwethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) aan het einde van de maand groen licht krijgt van de gemeenteraad om zijn ‘procesplan Hofdael’ te starten.

Dat wil zeggen dat er een brede projectgroep (met Hofdaelbestuurders, Hofdaelhuurders, externe deskundigen, ambtenaren en cultuurwethouder) gevormd wordt. Die groep krijgt de ruimte om buiten de kaders te denken over functie, vorm en inhoud van een breed gedragen sociaal-cultureel centrum. Alleen de plek staat vast. Want Hofdael blijft natuurlijk wel waar het nu ook staat. Er komt een extern begeleider (in deeltijd) die erop moet toezien dat er ook echt breed gedacht wordt, maar dat er wel drie modellen uitrollen waaruit het meest geschikte gekozen kan worden.

Toekomstbestendig uit de voeten

Het is de bedoeling dat de politiek binnen een jaar het plan vaststelt waarmee Hofdael (het theater en de sociaal-culturele functies die nu in het linkerdeel van het gebouw zijn ondergebracht) toekomstbestendig uit de voeten kan. Zonder dat er jaarlijks extra geld van de gemeente bij moet om de tekorten aan te zuiveren.

Opnieuw kwam in de vergadering van de raadscommissie dinsdagavond de wens aan de orde om toch ook vooral de optie mee te nemen de bibliotheek naar Hofdael te verhuizen. Coalitiepartijen DGG en CDA hadden er zelf al een creatief denkproces tegenaan gegooid waarbij ze uitkwamen bij een forse uitbreiding van de begane grond van Hofdael ten behoeve van de bilbliotheek.

Vooral oppositiepartijen Samen, PvdA, D66 en VVD vonden dat veel te voorbarig. ,,En niet realistisch", zei VVD-fractielid Thomas Schouten, ,,die bibliotheekdirecteur heeft al duidelijk laten weten dat hij absoluut niet wil verhuizen". Wel realistisch, aldus CDA-fractielid Miel Somers: ,,Toen wij hem vroegen of hij in een gesprek wil vertellen wat er voor nodig is om een verhuizing naar Hofdael bespreekbaar te maken, vond hij dat een sympathieke benadering".

Overbodige operatie