Oppositie Nuenen: burgemeester versterkt verdeeldheid

DEN BOSCH/NUENEN - In een brief aan Provinciale Staten plaatsen de drie grootste oppositiepartijen in Nuenen grote vraagtekens bij de rol van burgemeester Maarten Houben in het fusieproces van de gemeente. De VVD, D66 en PvdA in Nuenen vinden dat de burgemeester ondanks eerdere waarschuwingen de kant blijft kiezen van de tegenstanders van de gedwongen fusie met Eindhoven. ,,Zijn opstelling versterkt de verdeeldheid in de raad’’, schrijven ze.

De drie partijen nemen onder andere afstand van de inspraakreactie van de burgemeester in Provinciale Staten vorige maand en een brief die hij vorige week nog namens het gemeentebestuur naar het provinciehuis stuurde. ,,Het proces is lang niet zo harmonieus en glad verlopen zoals beschreven in de brief van de burgemeester. Maar al te graag vergeten de tegenstanders van de fusie de gang van zaken rond het ingrijpen van Gedeputeerde Staten omdat het college en de coalitie van Nuenen stelselmatig deadlines hebben overschreden en zelf de regie uit handen hebben gegeven.’’

Quote De coalitie heeft de burgemees­ter gegijzeld De Nuenense pppositiepartijen VVD, D66 en PvdA

,,De coalitie heeft kennelijk de burgemeester gegijzeld’’, schrijven VVD, D66 en PvdA verder. ,,Een burgemeester hoort boven de partijen te staan en burgemeester zijn voor álle inwoners, niet alleen van tegenstanders van een fusie met Eindhoven. De burgemeester lijkt in deze situatie niet in staat zijn ambt naar behoren uit te oefenen. We hebben hem hier meermalen op aangesproken, echter zonder resultaat.’’

De drie partijen ergeren zich al langer aan de opstelling van Houben in het fusieproces maar het is voor het eerst dat ze hun klachten aan het papier hebben toevertrouwd en naar Den Bosch hebben gestuurd.

Polarisatie

Houben moet als burgemeester in een verdeelde gemeente balanceren op een dun koord en constateerde eerder al dat hij nooit iedereen tevreden kan stellen. Eerder was er ophef over zijn weigering om mee te werken aan de herindelingskrant die de provincie in Nuenen liet verspreiden. Ook een paginagrote advertentie die het college van B en W in de lokale kranten plaatste om duidelijk te maken dat Nuenen zelfstandig kan blijven schoot in het verkeerde keelgat.

Desgevraagd zegt Houben dat het geluid uit de oppositie maar weer eens duidelijk maakt hoe de herindelingsprocedure van de provincie de polarisatie in Nuenen voedt.