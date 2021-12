Opslag illegaal vuurwerk ‘zal nooit meer gebeuren', zegt man die bijna 800 kilo in Geldrops schuurtje had liggen

De kerstnacht beleefd vanuit de os en de ezel in Hofdael

GELDROP - De eigenlijke bewoners van de kerststal krijgen heel wat voor hun kiezen in de kerstnacht. In het door Van Es geschreven stuk De os en de ezel kruipen Annette Tol (ezel) en Hans van Es (os) in de huid van de staldieren. Ze kijken op hun manier naar de gebeurtenissen die zich vlak onder hun neus afspelen.

29 november