Opvolgers Berry Link in Geldrop-Mierlo kunnen bijna solliciteren

Dat gebeurde in een speciale raadsvergadering. Daarin zei Wim van de Donk, Brabants Commissaris van de Koning, ook dat hij hoopt en verwacht dat de naam van de nieuwe burgemeester in november bekend zal zijn. Een waarschuwing had hij ook: ,,Van alle kandidaten wordt onderzocht of ze wel brandschoon en benoembaar zijn in het ambt. De 2 die uiteindelijk worden voorgedragen worden nog extra onderzocht door de AIVD en de Belastingdienst. Mensen die dat niet willen, raad ik aan om niet te solliciteren".

Op 9 juli sluit de termijn waarbinnen gesolliciteerd kan worden. Na gesprekken met de CvdK en de vertrouwenscommissie met Geldrop-Mierlose raadsleden wordt in een besloten raadsvergadering bekend gemaakt welke twee kandidaten het meest geschikt zijn. De raad bepaalt wie op één komt.

VVD-fractievoorzitter Monica Leenders (oppositie) reageerde ook nog op het besluit van de PvdA (ook oppositie) om niet deel te nemen in de vertrouwenscommissie. Richard van de Burgt van de PvdA vindt de kans op lekken te groot als de VVD daar in zit. Hij vindt dat de VVD in de kwestie Link te loslippig is geweest, waar geheimhouding was afgesproken. Link stapte op toen via deze krant bekend werd dat de raad onderzoek had gedaan naar een ongepaste relatie die de burgemeester had met een medewerkster.

Leenders op haar beurt zei gisteren dat de PvdA ‘met deels onware standpunten naar buiten trad'. Verder zei ze dat de VVD vindt dat alle discussies in het openbaar in de raad moeten plaatsvinden. Behalve die over een benoemingsprocedure omdat daarvoor een geheimhoudingsplicht geldt.

