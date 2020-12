Opwettenseweg Nuenen gaat dicht voor doorgaand verkeer, nieuwe hoop voor Nuenen-Zuid

Bij deze supermarkt in Nuenen krijgen mantelzor­gers alle ruimte

30 november NUENEN - Oog voor elkaar. Dat hebben ze bij de Jan Linders supermarkt in Nuenen. En zeker voor wie naast het werk in de super ook nog eens mantelzorger is. Die aanpak blijft niet onopgemerkt. En daarom prijkt er tegen een pilaar in de winkel voortaan een officieel bord: Mantelzorg Vriendelijk Werkgever.