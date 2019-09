Organisator kermis Nuenen stopt

Het besluit van de gemeente om meerdere partijen te benaderen voor de organisatie van de kermis markeert zo het einde van een tijdperk. Johan Stuij stond bijna drie decennia lang op de kermis in Nuenen en in 2005 nam hij de organisatie over uit handen van de gemeente.

Stuij zegt dat hij de kermis jarenlang zonder klachten heeft georganiseerd en snapt niet waarom de gemeente kiest voor een aanbesteding. ,,Ik heb daar geen interesse in als je zoveel jaar zaken hebt gedaan."

De kermisexploitant vreest dat de gemeente wil beknibbelen op de kermis met inferieure kwaliteit als gevolg. De kermis in Nuenen (medio juli) moet al concurreren met de kermis in Helmond en staat bovendien ernstig onder druk door het uitgavenpatroon van potentiële bezoekers. ,,Veel mensen zijn in het buitenland op vakantie."

De kermis in Nuenen telde afgelopen jaar 33 attracties. Stuij stond er zelf met een snoepkraam. De gemeente Nuenen laat weten dat het contract met Stuij vorig jaar voor het laatst met een jaar is verlengd en nu afloopt. Aanbesteding is verplicht, aldus een woordvoerder. Een enquête bevestigt dat bezoekers van de kermis in Nuenen tevreden zijn.

Kostendekkend

Wat de gemeente jaarlijks kwijt is aan de kermis is vertrouwelijk, aldus een woordvoerder. Nuenen wil de kermis behouden en die moet dus aantrekkelijk zijn, staat in een verklaring. ,,De ervaring leert dat een kermis hooguit kostendekkend georganiseerd kan worden. We hebben geen illusie dat we daar geld op kunnen besparen, laat staan overhouden.''

De gemeente wil met de nieuwe exploitant een contract voor drie tot vijf jaar afsluiten. Met de nieuwe organisator gaat de gemeente bovendien in overleg over uitbreidingsmogelijkheden, een vaker gehoorde wens van bezoekers.