Oud-boegbeeld Club Sam Nuenen wil eerherstel

Poëzie kan raken en helend werken

GELDROP - Geraakt willen worden door woorden, het wezenlijke van het leven horen in een gedicht, troost vinden in poëzie en ook liefde voor de natuur. Dat waren onder andere de redenen voor bezoekers om naar de muzikale poëzielunch in bibliotheek Dommeldal in Geldrop te gaan. Met de lunch werd de week van de poëzie (27 januari tot met 2 februari) ingeluid.

27 januari