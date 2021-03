Oud-burgemeester van Geldrop Thijs van Berckel overleden

Van Berckel (CDA) was twaalf jaar burgemeester in Geldrop, van 1981 tot en met 1993. Na zijn burgemeesterschap in Geldrop bleef hij er wonen. Hij heeft hierna nog wel korte periodes in Rosmalen en Bergeijk waargenomen als burgemeester.

Na het overlijden van zijn vrouw Marijke in 2013, verhuisde Van Berckel naar Den Bosch, waar hij op 28 februari overleed. De afscheidsviering was afgelopen vrijdag.

Oud-burgemeester Harry Terwisse van Nuenen werd in 1981 op dezelfde dag als Van Berckel geïnstalleerd als burgemeester. Hij vond Van Berckel een plezierige collega: ,,We trokken destijds veel met elkaar op. We hadden een goede band. Nuenen en Geldrop vormden samen met het toen nog zelfstandige Mierlo één gezamenlijke politie-afdeling. Hij was een echte bestuurder.”

Ruim dertig jaar burgemeester

Van Berckel was in totaal ruim dertig jaar burgemeester. Voordat hij in Geldrop aan de slag ging was hij tien jaar burgervader in de toenmalige Zeeuwse gemeente Aardenburg en negen jaar in Mill en Sint Hubert (zie foto).

Verder was hij betrokken bij tal van maatschappelijke organisaties. Zo was Van Berckel van 1974 tot 1999 de voorzitter van de Nationale Vereniging de Zonnebloem.

De oud-burgemeester werd in 1993 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Met zijn vrouw Marijke Wreesmann kreeg hij drie zonen: Norbert, Thijs en Wouter.

Van Berckel werd in 1993 in Geldrop opgevolgd door Kees Leijten.