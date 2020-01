Oud Geldrops raadslid Juliette Kuipéri-Meesters (50) overleden

Burgemees­ter wil gesprek met oud-prin­sen over illegale plaatsing nieuwe lindeboom in Nuenen

6:04 NUENEN - Burgemeester Maarten Houben van Nuenen gaat de oud-prinsen van carnavalsclub de Dwèrsklippels uitnodigen voor een ‘goed gesprek’ over hun illegale actie bijna een week geleden bij de lindeboom aan de Berg. De burgemeester heeft dat desgevraagd gezegd over de heimelijke plaatsing van een nieuwe zomerlinde in de holte van de beeldbepalende boom in het dorp, laat op zaterdagavond.