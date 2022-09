Oud GGD-pand in Geldrop komende 1,5 jaar beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wat we kunnen leren van vogels, zeker wanneer je leven bijna eindigt

SNEEK - Wat kunnen we als mens leren van vogels? Veel, betoogt Ben Verleg in zijn boek Gevleugeld Leiderschap. De in Geldrop geboren organisatieadviseur bracht het opnieuw uit, omdat hij niet lang meer leeft. In zijn laatste levensfase leert de schrijver zelf veel van de zwaan, die ‘op geheel eigen wijze en sierlijk naar de volgende fase gaat’.

4 september