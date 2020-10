Oud-wethouder Wim van de Burgt overleden: trots op gezin, trots op Geldrop

NecrologieGELDROP - Toen Wim van de Burgt vorig jaar 85 werd, vroegen zijn dochters of hij het leuk zou vinden als ze een feestje voor hem organiseerden. ,,Nou, dat wilde hij wel. En dus hebben we iedereen gevraagd te komen. Hij vond het geweldig. Hij had het zo naar zijn zin. En dat zie je op deze foto”. Dochter Ingrid, weet meteen welke foto er bij het stukje over haar vader in de krant moet komen.

Slagerszoon werd wethouder

In Geldrop kennen veel mensen slagerszoon Wim van de Burgt omdat hij wethouder en raadslid was (voor DGG), of omdat hij 68 jaar lang collectant in de Brigidakerk was, of omdat hij de jaarlijkse bedevaart naar Handel mee organiseerde, of vanwege zijn strijd tegen de verplaatsing van het Heilig Hartbeeld. Maar zijn vrouw Diny en de drie dochters weten vooral hoe trots hij was op zijn gezin. ,,Nou ja, en natuurlijk ook op dat hij vijf onderscheidingen kreeg en dat hij Geldroppenaar was", zegt dochter Ingrid.

Quote De zondagse mis van 11 uur die was van Wim. Dat wist iedereen Ton Steenbakkers

Wim van de Burgt overleed donderdag thuis, omringd door vrouw en dochters. Hij werd 86. Mede-DGG’er en ook oud-wethouder Ton Steenbakkers vertelt dat hij tot voor kort nog actief was als collectant. ,,De zondagse mis van 11 uur die was van Wim. Dat wist iedereen", zegt Steenbakkers, die zelf decennia geleden de pech had als reserve-collectant voor diezefde mis te beginnen. En dat betekende dus dat hij er aanvankelijk amper aan te pas kwam.

De kerk en het geloof hadden een vaste, waardevolle plek in het leven van Wim van de Burgt, zegt Steenbakkers. Hij noemt hem ,,een aardige, behulpzame man die veel wist van cijfers en het iedereen naar de zin probeerde te maken".

Verbinder op de achtergrond

Als wethouder (van 1988 tot 1994) had Van de Burgt naast financiën en economische zaken, sociale zaken in zijn portefeuille. Steenbakkers: ,,Wim was een echte mensenmens. Ik denk dat hij het vooral belangrijk vond hoe er in Geldrop werd omgegaan met mensen die het moeilijk hadden. Wim speelde vooral een rol op de achtergrond. Ja, ook als verbinder.”

Namens DGG was Wim van de Burgt van 1982 tot 1986 en van 1994 tot 1998 gemeenteraadslid. Bij de laatste verkiezingen stond hij nog op de DGG-lijst. Als lijstduwer. Behalve een koninklijke en een pauselijke onderscheiding ontving Van de Burgt ook de Zilveren Erepenning van de gemeente Geldrop.

Het afscheid van Wim van de Burgt is zaterdag om 11 uur in zijn eigen Heilige Brigidakerk. Mensen kunnen daarbij aanwezig zijn als ze een mondkapje dragen en -op verzoek van de overledene- geen zwarte kleding. Er is plek voor honderd mensen in de kerk.