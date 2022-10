Oude Toren metafoor voor liefde tussen Margot en Vincent

De muzikale toneelvoorstelling Margot vrijdagavond was de eerste van drie voorstellingen die dit weekeinde worden opgevoerd. Dat leerde de organiserende en uitvoerende Brass Band Nuenen van hun vorige voorstelling Aber ich kann nicht anders die slechts één keer werd uitgevoerd. Zonde, want die was prachtig.

Twee uitvoeringen Margot waren zo snel uitverkocht dat een derde, op vrijdag, erbij kwam. Zaterdagavond kan ook via livestreams in het Van Goghkerkje en de Akkers worden gekeken. Hier past een hartgrondig ‘gelukkig’ bij, want de uitvoerenden maakten er een diep doorvoelde en meeslepende muzikale vertelling van die de hooggespannen verwachting waarmaakte.

Vertelling

Interpretatie

Niemand weet wat Margot en Vincent werkelijk tegen elkaar zeiden. Het was aan Geert Niland, tekstschrijver en regisseur van Margot, om in zijn tekst het historisch bekende te combineren met zijn interpretatie hiervan. Door Margot in te passen in het jubileumjaar NGN200, was een financiële injectie mogelijk en werd de gerenommeerde Belgische componist Kevin Houben gevraagd een op maat gemaakt muziekstuk voor Margot te schrijven. Zijn taak was om alle wisselende emoties in de tekst naar muziek te vertalen. Niland en Houben werkten geregeld samen om tekst en muziek op elkaar te laten aansluiten.