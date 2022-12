Oudere man op fiets raakt gewond bij botsing met auto in Geldrop

De Zes Geruchten wint Geldropse Dorpsquiz: scouting krijgt het prijzen­geld

GELDROP - De winnaar van de Geldropse dorpsquiz was het veertig leden tellende team ‘De Zes Geruchten’. Aan de quiz die vorige week werd gehouden, namen 700 mensen deel in 23 teams. Zaterdag 26 november was de uitslag in een afgeladen Kaffee Katoen.

28 november