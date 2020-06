OuderWijzer Geldrop-Mierlo: voor alle ouders, voor alle opvoedzaken

Professionals uit allerlei organisaties in de gemeente die met gezondheid en opvoeding te maken hebben, gaan ouders steunen door hun vragen te beantwoorden en hen onderling met elkaar in contact te brengen.

Het project is bedoeld voor alle ouders met kinderen in alle leeftijden. De kick-off van het project vond donderdag plaats met een web-inar over oudergericht werken voor alle organisaties in de gemeente die met kinderen te maken hebben. Zoals onderwijsorganisaties, naschoolse opvang, jeugdzorg, jeugdhulp en verloskundigen.

Quote Praten over lastige situaties zoals echtschei­ding, een broertje of zusje erbij of de juiste studie kiezen. Rob van Otterdijk, wethouder Geldrop-Mierlo

Wethouder Rob van Otterdijk opende de online bijeenkomst en tekende net als de organisaties een manifest om zich in te zetten voor ouders. ,,Ouders proberen over het algemeen zelf het wiel uit te vinden bij de opvoeding", vindt hij. ,,Door contacten onderling, ouders voor ouders, hebben ze de mogelijkheid om te praten over lastige situaties zoals echtscheiding, een broertje of zusje erbij of de juiste studie kiezen."

Erkenning is helft oplossing

OuderWijzer wil bereiken dat het normaal is om over dingen te praten waar ouders bij de opvoeding tegenaan lopen. ,,Erkenning van een probleem is 50 procent van de oplossing", aldus Van Otterdijk. Een nevendoel van OuderWijzer is om kinderen uit de hulpverlening te houden. Het belangrijkste middel om ouders bij elkaar te brengen zijn ouderbijeenkomsten. Door de coronacrisis is het nog niet mogelijk om die te organiseren. Het telefoonnummer van OuderWijzer is wel al in gebruik: 085-1303959. Daar wordt nu al dagelijks gebruik van gemaakt.

Volledig scherm Wethouder van Otterdijk tekent het manifest © Olga Maria Berger