Over één ding zijn ze het eens in Geldrop-Mierlose politiek: die stroperigheid moet weg

GELDROP-MIERLO - De besluitvorming is stroperig en dat komt deels doordat de regels het ‘doorschuiven tot in het oneindige’ toestaan. Nou, dat moet dus anders, zo hebben de Geldrop-Mierlose politieke partijen tot nu toe laten weten aan informateur Frans Stravers.

Frans Stravers is lijsttrekker en fractievoorzitter van de grootste partij (6 zetels) in Geldrop-Mierlo: de DGG (Democratische Groepering Geldrop). In die hoedanigheid is hij meteen na de verkiezingen begonnen met ‘een rondje langs de velden'.

Quote Nu is het zo dat twee partijen samen een raadsbe­sluit tot in het oneindige kunnen doorschui­ven. Frans Stravers, DGG

Zes van de acht lijsttrekkers en fractivoorzitters sprak hij inmiddels. De komende dagen worden de laatste twee (Dorpspartij Mierlo en CDA) geraadpleegd. De stand van zaken tot nu toe: over één ding zijn ze het in ieder geval eens: de besluitvorming in Geldrop-Mierlo is veel te stroperig dus waar mogelijk moet de regelgeving in het Regelement van Orde er op gericht zijn om dit te voorkomen. ,,Nu is het in feite zo dat twee partijen het nemen van een raadsbesluit tot in het oneindige kunnen doorschuiven. Zonder goede onderbouwing. Dan is het dus tijd voor een nieuw regelement", aldus Stravers.

In alle gesprekken vraagt Stravers: of partijen vinden dat de uitslag rechtvaardigt dat ze in de coalitie komen; wat volgens hen de belangrijkste ambities van de gemeente moeten zijn (tot nu toe: wonen) en wat er moet veranderen aan de werkwijze van de raad.

Oneens over samenstelling coalitie

In Geldrop-Mierlo is de laatste jaren sprake van een tamelijk stabiel gemeentebestuur, de onderlinge verschillen zijn niet al te groot en het politieke landschap is met acht partijen ook niet onoverzichtelijk versnipperd. Toch zijn er betreffende de vorming van een nieuw bestuur wel verschillen, aldus Stravers. Zonder partijen te noemen zegt hij dat die verschillen bijvoorbeeld betrekking hebben op de samenstelling van de coalitie (er zijn er vinden dat de DGG niet opnieuw moet kiezen voor CDA en DPM als ‘hoofd-partners') en de vorming van een raadsbreed regeerakkoord.

Stravers denkt aan een 'doelstellingenakkoord’

Maar zou dat laatste niet juist in de Geldrop-Mierlose politiek grote kans van slagen hebben? Stravers twijfelt en zegt dan: ,,Dan zou het allemaal wel weer langer duren". Zijn gedachten gaan meer in de richting van een ‘doelstellingen-akkoord'. ,,Dus dat je het wel allemaal eens bent over de doelen die je wil bereiken, maar dat je nog niet beschrijft hóe je dat wil doen.”

In de planning van Stravers kan volgende week begonnen worden met het formeren: dus met bespreken wie het met wie gaan doen. Nadat deze week de gesprekken met alle partijen zijn afgerond, overlegt Stravers met zijn fractie of er voor die formatie iemand van buitenaf aangetrokken moet worden. Zelf twijfelt hij daaraan: ,,De steun die we krijgen van de griffie is misschien wel voldoende.”