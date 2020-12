Over hoogbouw wordt Nuenen het niet eens

NUENEN - Het was bedoeld om een einde te maken aan de discussie over de hoogte van gebouwen in Nuenen. Maar het voorschrift voor hoogbouw werd dinsdag zelf onderwerp van discussie. En dat zal nog lang zo blijven.

Het blijft voorlopig onduidelijk hoe hoog een nieuw gebouw in Nuenen mag zijn. Want de politiek lijkt het hierover niet eens te kunnen worden. Wethouder Caroline van Brakel (CDA) vindt achttien meter een mooie hoogte. Dat is iets lager dan een volwassen boom, dus blijft Nuenen groen. En dat past bij een dorp.

Wat ook bij een dorp past: geen hoogbouw in de historische lange straten (dorpslinten) en de kerkdorpjes Gerwen en Nederwetten. Wat wel volgens de wethouder bij een dorp past: hier en daar een appartementencomplex of kantoortorentje in het centrum (van Nuenen) en incidenteel in wijken of bij de entree naar snelweg N270.

Politieke partijen worden het niet eens

Heel kort samengevat staat het zo beschreven in de ‘Nota Hoger bouwen’. Over dit voorschrift mocht de gemeenteraadscommissie dinsdagavond haar mening geven. Vaststaat, dat de politieke partijen het niet eens gaan worden. W70, VVD, Natuurlijk Nuenen, CDA en De Combinatie gaven de wethouder de opdracht om met een nieuw voorschrift te komen.

Het lijkt onmogelijk die zo op te stellen, dat een meerderheid akkoord gaat. Neem de grootste partij W70. Die wil géén hoogbouw in het centrum, hooguit maximaal drie bouwlagen daar. Daarbuiten mag het, indien passend. De PvdA is juist wel voor hoogbouw, want zo kun je betaalbare appartementen bouwen. D66 en GroenLinks vinden dat ook prima.

Natuurlijk Nuenen is fel tegen hoogbouw in groene hoeken van wijken. De VVD is wel voor hoogbouw waar het past, maar wil niet vooraf locaties aanwijzen, om te voorkomen dat later een plan niet is terug te draaien. Het CDA tot slot wil juist wél ‘keihard concreet’ vastleggen waar wel of geen flats en kantoren mogen komen.

Liever geen herhaling van ‘Panta Rhei’

Over één ding is de politiek het wel eens. Voorkomen moet worden, dat bouwprojecten vertraging oplopen. Onlangs nog besliste de Raad van State dat woontoren Panta Rhei (vijf verdiepingen, zeventien meter hoog) voorlopig niet mag worden gebouwd in het centrum. De gemeente heeft dat plan niet goed onderbouwd: de regels voor hoogbouw zijn niet duidelijk genoeg, aldus de hoogste bestuursrechter.

De vraag is nu of die duidelijkheid er wel gaat komen, met een gemeenteraad die sterk verdeeld is. Bovendien willen veel partijen vanaf moment één kunnen meebeslissen over elk hoog bouwproject. Wethouder Van Brakel probeerde vergeefs duidelijk te maken, dat de gemeenteraad altijd het laatste woord houdt bij hoge bouwplannen. „Want u gaat over het bestemmingsplan.” Dat hielp niet. De wethouder moest met een nieuw voorstel komen.