Overledenen herdenken met Italiaanse tranen

Het is anno 2022 het achtste concert. Het eerste in 2014 was zijn examen. ,,Ik volgde de dirigentenopleiding, had voor mijn examenopdracht op 8 november een thema nodig en dat werd Allerzielen. Ik kende veel koormensen omdat ik zelf in veel koren had gezongen. Uit dit netwerk stelde ik een projectkoor samen. Het beviel heel goed. ‘Dit was leuk. Kunnen we dit niet vaker doen?’ hoorde ik na afloop. Je krijgt als koorlid niet vaak de kans om met een orkest samen te zingen dus het enthousiasme was groot.”

De Nuenense dirigent Suters regelt veel zelf voor de concerten. ,,Al in december bedenk ik het programma dat moet passen bij de bezetting van het orkest. In het voorjaar ronsel ik de koorleden en na de zomer hebben we twee maanden om te repeteren. Dan moet het er in zitten.”

Lastige stukken

Walter van den Aker zong alle keren mee in het koor. ,,Tom wist dat ik veel zong en benaderde mij. Hij vroeg of ik mee wilde doen in zijn examenproject. Dat was een lastig stuk dat ik niet kende, maar dat was juist een mooie uitdaging. De jaren daarna waren het steevast lastige stukken maar fantastisch om te doen. Het is heel fijn om als zanger te kunnen zingen met een groot orkest voor je.”

Thuis voorbereiden

,,We krijgen het stuk en oefenen thuis zodat het er bij de eerste repetitie in zit. We repeteren vijf hele zaterdagen met Tom. Hij doet alles zelf en kent alle stemmen. Vroeger, als jong mannetje met een hoge sopraan, zong ik bij de St. Jozefzangertjes. Mijn stem veranderde in een bas. Suters zei me eens dat mijn lage stem overal onderdoor trilt.”

Quote Het is heel fijn om als zanger te kunnen zingen met een groot orkest voor je

Geen solozang

In de kerk aan de Sportlaan repeteren gelegenheidskoor en orkest voor het eerst samen. Er staan twee stukken op het programma. Het Requiem in C van Cherubini zingt Van den Aker het liefst. ,,Omdat daar geen solozang in voorkomt kan het koor veel zingen.”

Het andere stuk is Stabat Mater van Pergolesi in een speciale versie met vier solisten. Tijdens de repetitie worden de laatste puntjes op de i gezet. Suters hoort nog teveel een muur van geluid, hamert op de uitspraak en op het zingen van de medeklinkers. En daar klinkt het A-a-a-a-a-men weer.

Allerzielenconcert Lacrime dall’ Italia klinkt zaterdag 5 november in de H. Clemenskerk in Nuenen, 20.00 uur. En op zondag 6 november in de Nicolaaskerk in Valkenswaard, 15.00 uur. Kaartjes: tomsuters.nl/allerzielen-2022.