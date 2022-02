Overwinning natuurliefhebbers: politiek blijft af van Mierlo's natuurgebied Sang en Goorkens

GELDROP-MIERLO - Ze zijn meegegaan met een wandeling in het gebied waar de nachtegaal, de koperwiek en de wilde orchidee welig tieren. En nu zijn ze òm: de Geldrop-Mierlose politiek zegt: handen af van natuurgebied Sang en Goorkens in Mierlo.

Geen nieuwe fietsroutes en wandelpaden en al helemaal geen nieuwe woningen. Het hele plan om in Mierlo-Oost de natuur te koesteren in een meer parkachtige setting en daarbij ook nog de mogelijkheid open te houden voor woningbouw en biologisch boeren is van tafel.

Van mening veranderd

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo is van mening veranderd, zo bleek deze week in de vergadering van de commissie Ruimte. Drie jaar geleden was de hele raad het er mee eens dat het college zo'n soort plan kon gaan ontwikkelen. Maar nu vindt de raad: Handen af van Sang en Goorkens.

Sterker nog: verschillende partijen vinden dat al te veel recreëren in het gebied ontmoedigd moet worden. Niek Engbers (GroenLinks) stelde voor om 'Rondje 't Sang’ (een wandelroute van 2,8 km) te blokkeren, zodat in ieder geval ‘crosstuig’ en wegblijft. En Richard van de Burgt (PvdA) vind dat ‘de hele natte parel puur natuur moet worden'.

Twee insprekende heren

Er is de laatste tijd al veel gesproken over de toekomst van het gebied aan de oostkant van Mierlo. En dat de discussie steeds verder opschoof in de richting van niet ingrijpen, komt grotendeels op het conto van twee heren die bij de commissievergadering deze week ook inspraken: oud Mierlo's raadslid Harrie van Vlerken en Frans van Grunsven van de Werkgroep Natuur en Milieu.

Zij organiseerden onlangs ook een wandeling door het gebied voor raadsleden. Een gunstige timing in het zicht van de verkiezingen en dus met een hoge opkomst. En dat niet alleen: de deelnemers raakten betoverd door het moerassige gebied met de -volgens de mannen die het kunnen weten- uniek samengestelde flora- en faunawereld: Wilde orchideën, torenvalk, koperwiek, nachtegaal en reeën, om er maar eens een paar te noemen.

En Van Grunsven en Van Vlerken zijn er -anders dan IVN, Staatsbosbeheer, Waterschap en provincie- van overtuigd dat álle extra activiteiten en zeker woningbouw, desastreuze en onomkeerbare gevolgen zullen hebben omdat ze het grondwaterpeil verlagen.

Geen enkele kans van slagen

Het plan zoals het er nu ligt heeft dus geen enkele kans van slagen. Toch wordt het nog een keer in de aanstaande raadsvergadering van 7 maart besproken. Maar dat komt doordat ook een besluit genomen moet worden over de Wvg. Die Wet voorkeursrecht gemeenten ligt op het gebied en verplicht eigenaren die hun grond of gebouwen willen verkopen, die eerst aan te bieden aan de gemeente. In maart verloopt die Wvg. Als de gemeente verlenging wil, moet de raad daartoe besluiten.

Wethouder Marc Jeucken adviseerde de fracties om daar nog eens goed over na te denken. Hij zei dat zo'n Wvg juist ook van belang is als de raad het gebied wil laten zoals het is. Daar waren nog niet alle partijen van overtuigd. Bijvoorbeeld de VVD stelde dat de raad kan volstaan met het weigeren van iedere eventuele bestemmingsplanwijziging en dat een Wvg dus niet nodig is.