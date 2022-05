Pacifiste Mariëtte Moors verward door oorlog in Oekraïne: ‘Geweldloos verzet blijft het beste, maar ik snap best dat dat daar niet werkt’

met video Rioolmede­wer­ker onwel in Nuenen, man rook sterke anijsgeur: ‘Oorzaak waarschijn­lijk niet drugsafval’

NUENEN - Een man is maandagochtend tijdens het werk onwel geworden bij het Pieterveld in Nuenen. De medewerker van een rioolbedrijf werd in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was behoorlijk misselijk, inmiddels is zijn toestand weer stabiel.

9 mei