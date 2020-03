Parkeerdruk Mierlo: ambtelijke langparkeerders zitten supermarktklanten in de weg

GELDROP-MIERLO - Mierlo worstelt doordeweeks met een parkeerprobleem. En de politiek worstelde maandagavond mee. Een oplossing is er nog niet. Een probleemanalyse wel: langparkerende ambtenaren zitten in de weg. De wethouder gaat er opnieuw over in gesprek.

Zo heel groot is Mierlo niet, maar toch heeft het dorp de parkeerproblematiek van een grotere gemeente. Dat is vooral zo sinds de supermarkten in het centrum bij elkaar zitten en er op het opgeknapte Molenplein doordeweeks niet geparkeerd mag worden. De gemeente bespreekt momenteel met bewoners en ondernemers of parkeren met een parkeerschijf (blauwe zone) een oplossing is.

Andere (tijdelijke) oplossing

Maar in de gemeenteraadsvergadering van maandagavond kwamen de coalitiepartijen CDA, GroenLinks en Dorpspartij Mierlo (DPM) en oppositiepartij VVD met een andere -tijdelijke- oplossing: de langparkeerders van de Dienst Dommelvallei naar het terrein van de voormalige brandweerkazerne. Dan kan het parkeerterrein van die dienst gebruikt worden door mensen die in het centrum boodschappen willen doen. De partijen wilden een motie indienen waarin de wethouder (Hans van de Laar, DPM) wordt opgeroepen daar zijn best voor te gaan doen. Toen hij zei dat hij dat toch al van plan was, werd de motie ingetrokken.

Blauwe zone waarschijnlijk ook geen oplossing

De parkeerproblematiek in Mierlo lijkt inmiddels een gebed zonder einde. Dat invoering van de blauwe zone de oplossing zou zijn, is twijfelachtig nu de stichting Centrum en Lintenmanagement Mierlo in een brief aan de gemeenteraad schrijft daar niets voor te voelen. Ook de stichting wijst naar de ambtelijke langparkeerders als veroorzakers van de problemen en zoekt dus ook in die hoek naar een oplossing. Zonder die langparkeerders zou er in Mierlo helemaal geen sprake zijn van een parkeerprobleem, aldus de stichting.

Dienst Dommelvallei huurt parkeerterrein

Die langparkeerders werken allemaal in het oude gemeentehuis van Mierlo. Hier is tegenwoordig de Dienst Dommelvallei gevestigd. Ambtenaren van drie gemeenten: Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen werken hier samen op het gebied van bedrijfsvoering, publiekszaken en werk en inkomen. De drie gemeenten huren het gebouw met het parkeerterrein er bij.

En dat is meteen ook het probleem, zo gaf Van de Laar gisteren aan. Hij vertelde dat hij ook regelmatig klachten krijgt uit de omgeving van het voormalige gemeentehuis omdat ambtenaren daar ‘wild parkeren'. ,,Dat heb ik aangekaart, en toen was dat ook meteen afgelopen. Maar het parkeerterrein dat bij het terrein hoort, wordt gehuurd door de dienst. Daar mogen ze dus staan". Over de oplossing in de motie zei Van de Laar dat die slechts betrekkelijk is, omdat het brandweerkazerneterrein bestemd is voor woningbouw.

Signaal