Parkeerprobleem frustreert lange termijnontwikkeling centrum Geldrop

4 juni NUENEN - Het is monnikenwerk waar restaurateur Raymund Bervoets uit Breda sinds dinsdag mee bezig is in Nuenen. Bijna een jaar na de ontdekking van gevaarlijke scheuren in de steen van het monument voor de Brabantse kloosterorden in het Park in Nuenen is het herstel deze week begonnen.