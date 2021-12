Partij Samen Geldrop-Mierlo over ‘verbroederingsmotie’: Nog meer verweven? Mierlo zal denken: daar heb je ze weer.

Eens in de zoveel tijd duikt het weer op in de gemeentepolitiek: het verstandshuwelijk tussen Geldrop en Mierlo. Het is inmiddels 18 jaar geleden dat de twee elkaar vonden in hun afgrijzen over een mogelijk samengaan met de grote buurman. Geldrop met Eindhoven en Mierlo met Helmond. Dan maar beter met elkaar, was destijds de slotsom.

Inmiddels is de gemeente met het bos tussen beide kernen een geaccepteerde bestuurlijke eenheid in Zuidoost-Brabant. Maar de verschillen in 'kijkrichting’ (respectivelijk richting Eindhoven en Helmond), cultuur en ‘dorpsaard’ zijn daarmee nog niet weggenomen.

Al jaren aan het stoeien

Het is een kwestie waarmee de lokale village-marketing-organisatie al jaren aan het stoeien is. Met het motto ‘Verleden (ver)weven in heden’ wordt geprobeerd beide kernen onder één noemer te brengen. Geldrop is een echt textieldorp, maar in Mierlo waren veel thuisweverijen.

Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad over een reeks voorstellen (moties) die eigenlijk besproken hadden moeten worden bij de behandeling van de begroting. Maar dan had er waarschijnlijk tot de dagenraad vergaderd moeten worden. De moties werden dus verschoven naar een aparte bijeenkomst.

Het voorstel om meer te doen om Geldroppenaren en Mierlonaren nader tot elkaar te brengen kwam -met steun van GroenLinks- van de PvdA. ,,Er is nog steeds een duidelijke tweedeling tussen beide kernen", aldus PvdA-fractievoorzitter Richard van de Burgt.

Zijn partij had een aantal ideeën die daar iets tegen kunnen doen op een rij gezet. Voorbeelden: Een gezamenlijk volksmuseum waaraan inwoners oude voorwerpen kunnen afstaan; een bloemschikwedstrijd vanuit een gezamenlijke volkstuin en inwoners van Mierlo en Geldrop samen een giga-tapijt laten weven waarin het gemeentelogo wordt verwerkt.

Het voorstel leidde nog net niet tot hoongelach bij Samen-fractievoorzitter Miranda Verdouw. Ze vond het overbodig en wees er op dat er al veel samen gebeurt en dat het koesteren van de eigenheid juist ook belangrijk is. ,,We zijn één gemeente. We zijn niet één kern. We hóeven niet alles samen te doen. In Mierlo zullen ze wel denken: Daar heb je dat verweven-praatje weer. Maar wij hebben onze kersen.”

De wethouder (Peter Looijmans, DGG) toonde zich een stuk welwillender. Hij beloofde de ideetjes van PvdA te bespreken met de de villagemarketing-organisatie. De PvdA-fractievoorzitter koesterde dat overwinninkje en toonde zich onthutst over de woorden van Verdouw: ,,Dat een partij die Samen heet, zo reageert", zei hij.