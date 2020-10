Partij Samen wil Tiny Houses op braakliggende terreintjes in Geldrop en Mierlo

GELDROP-MIERLO - Tiny Houses in tijdelijke woonwijkjes op terreinen die nu toch maar braak liggen. Dat kan op meer plekken in Geldrop en Mierlo. De gemeente moet snel de huisjes kopen of huren en de grond ook, als die niet al van de gemeente is.

Dat vindt oppositiepartij Samen in Geldrop-Mierlo. Binnenkort komt de partij met een voorstel hierover. ,,Want als we onze bewoners willen helpen, moeten we nu het heft in eigen hand nemen", aldus Maurits Habraken, raadslid voor Samen.

Dat Habraken het serieus meent, bleek deze week in een politieke bijeenkomst met een reeks mini-debatjes. Raadleden konden hierin peilen hoe bepaalde visies of plannen vallen bij de rest. En voor Samen-raadslid Habraken was de ontvangst van zijn idee positief genoeg om er een voorstel van te maken en dat bij de begrotingsbehandeling in te dienen.

Voor ondernemer spelen

Helemaal eens zijn de anderen het nog niet met Habraken. Maar ze zijn er wel voor dat de gemeente hard op zoek gaat naar mogelijkheden om tijdelijke woonunits en Tiny Houses in de verhuur te krijgen voor mensen met een kleine portemonnee. Alleen over de mate waarin de gemeente zelf ‘voor ondernemer gaat spelen’ verschillen de partijen van mening.

Quote Die terrein­tjes liggen er. Die huisjes kunnen we morgen bestellen Maurits Habraken , Samen

Toch is dat nou net wél wat Samen wil. Want dan schiet het tenminste op. ,,Die terreintjes liggen er. Die huisjes kunnen we morgen bestellen. We kunnen dus ook morgen aan de slag". Volgens Habraken is dat ook hard nodig, want de vraag naar kleine betaalbare behuizing is enorm. Hij vindt overigens wel dat binnen de opzet voor de miniwijkjes de kosten en baten voor de gemeente in balans moeten zijn.

Als voorbeelden van terreinen die in aanmerking komen, noemt Habraken onder meer het terrein van de voormalige Mavo aan de Heggenstraat en de hoek Hulst/Vlier in in Geldrop en delen van het nieuwbouwgebied Luchen in Mierlo, die voorlopig nog niet ontwikkeld worden.