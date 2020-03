Passion Nuenen uitgesteld vanwege coronauitbraak

Hoe een boekenleg­ger zorgde voor behoud weefgetouw in Geldrops Weverijmu­se­um

12 maart GELDROP - Hij maakt 18 banden tegelijk (‘als ie loopt', wordt er eerlijk aan toegevoegd) en hij is (bijna) enig in zijn soort. Het had weinig gescheeld of het bijzondere Jacquard bandweefgetouw uit 1961 had niet meer in het Geldropse Weverijmuseum gestaan. Maar vrijwilligers van het museum bedachten een list.